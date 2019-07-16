Кьеза попросил президента Фиорентины отпустить его в Ювентус

Атакующий полузащитник Фиорентины Федерико Кьеза решительно настроен покинуть команду уже этим летом.

Кьеза на встрече с президентом "фиалок" Рокко Коммиссо попросил разрешения покинуть клуб, сообщает Corriere della Sera.

Кьеза не покинет Фиорентину этим летом

По информации издания, игрок уже договорился с Ювентусом о контракте на 5 лет с зарплатой в размере 5 млн евро за сезон.

Также отмечается, что туринский клуб готов заплатить за Федерико около 60 миллионов евро.

В сезоне 2018/19 Федерико Кьеза провел 32 матча за Фиорентину в Серии А, в которых забил 6 мячей и сделал 7 ассистов.

Федеріко К’єза: без татуювань та дорогих машин – талант Фіорентини створює нову футбольну династію в Італії