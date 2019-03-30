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Кьеза попал в ДТП с мотоциклистом

09:42 13 Читати українською
Кьеза попал в ДТП с мотоциклистом
Федерико Кьеза

Хавбек Фиорентины Федерико Кьеза стал участником ДТП.

Кьеза, управляя своим автомобилем, столкнулся с мужчиной на скутере. Инцидент произошел 29 марта во Флоренции, сообщает Football-Italia со ссылкой на ANSA и Il Messaggero.

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Отмечается, что 21-летний футболист не пострадал, а вот второй участник ДТП доставлен в больницу.

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К слову, в текущем сезоне в активе Кьезы 31 матч за Фиорентину во всех турнирах, где вингер забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.

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Теги
Фиорентина Фиорентина Италия Федерико Кьеза Федерико Кьеза
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