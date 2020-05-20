Кьеза определился относительно своего будущего в Фиорентине

Вингер итальянской Фиорентины Федерико Кьеза имеет собственное мнение относительно возможного отъезда с Артемио Франки.

Молодой полузащитник "фиалок" хочет остаться во Флоренции, утверждает Corriere dello Sport.

Интер задумал обменять опального хавбека на звезду Фиорентины

Кьеза не собирается менять клуб в ближайшее трансферное окно. Он уже оповестил боссов флорентийцев, что не будет рассматривать предложений о переходе летом. Зато Кьеза планирует оставаться на Артемио Франки минимум до лета 2021 года. Действующий контракт вингера с "фиалками" рассчитан до лета 2022-го. Среди претендентов на звезду Фиорентины называли Ювентус и Интер.

В нынешнем сезоне Федерико Кьеза провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.

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