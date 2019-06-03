Кьеза не покинет Фиорентину этим летом

Украина — 17:20 143
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Динамо официально подписало Кадири
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Наркотики, стрілянина, бійка з тренером і "договірняки": як два екс-гравці Реала зганьбили мадридський клубИспания — 17:00 168
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Україна U-20 на порозі історичного досягнення на ЧС-2019 – Лунін і 2 партнери вражають ЗМІ, "українець тисне на Реал"Сборная Украины — 15:58 464
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Цыганков, Мораес, Вильхьямссон и еще 5 футболистов претендуют на звание лучшего игрока месяца в УПЛУкраина — 14:03 116
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Динамо и другие украинские и зарубежные клубы нацелились на Вильхьяльмссона, – агентУкраина — 2 июнь 1204