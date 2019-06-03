Кьеза не покинет Фиорентину этим летом

Атакующий полузащитник Фиорентины Федерико Кьеза выступать в составе "фиалок" в следующем сезоне.

Федерико Кьеза останется в Фиорентине на следующий сезон. Об этом сообщил клуб на своем официальном сайте.

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"Постоянно появляются слухи о будущем Кьезы, и о том, где он будет играть в следующем сезоне.

Владельцы клуба хотели бы отметить, что Федерико является игроком Фиорентины, связан с клубом продолжительным контрактом, и это означает, что в следующем сезоне Кьеза выступать за флорентийцев. Он должен стать игроком, вокруг которого мы построим команду", – говорится в заявлении клуба.

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