Несмотря на два дня подряд присутствия на тренировках в общей группе Поль Погба не попал в заявку на ответный матч с Нантом в раунде плей-офф Лиги Европы.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри решил не включать в заявку Поля Погба и Федерико Кьезу на ответный матч Лиги Европы с Нантом. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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Кьеза так и не оправился от мышечной усталости, из-за которой он пропустил матч 23 тура Серии А со Специей. На последней тренировке Федерико занимался по индивидуальной программе.

А вот Погба, наоборот, вернулся к тренировкам в общей группе и присутствовал на двух последних сессиях. Однако Аллегри решил не брать Поля вместе с командой во Францию.

Первый матч между Ювентусом и Нантом в Турине завершился со счётом 1:1. Ответная встреча состоится во Франции в четверг, 23 февраля.

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