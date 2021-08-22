"Летающие ослы" вынуждены прекратить существование, сообщает Sportmediaset.

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Недавно Кьево исключили из Серии В из-за финансовых проблем. Для продолжения выступлений хотя бы в Серии D веронцам нужен был новый владелец. Поисками инвесторов занимался многолетний капитан команды, а ныне – гендиректор Серджио Пелиссье. Он уже подтвердил через соцсети, что поиски новых источников финансирования к дедлайну 21 августа не увенчались успехом.

Отметим, что Кьево был основан в 1929 году. В сезоне 2001/02 "летающие ослы" сенсационно ворвались в Серию А, лидировали полчемпионата и финишировали на 5-й строчке. Лучшее достижение веронцев в элите – 4-е место в сезоне 2005/06.

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