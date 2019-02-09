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Кьево – Рома – 0:3 – видео голов и обзор матча

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Кьево – Рома – 0:3 – видео голов и обзор матча
Кьево – Рома – 0:3 – видео голов и обзор матча

Рома в 23 туре Серии А на выезд разгромила Кьево (3:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Италии 2018/19, 23 тур

Кьево – Рома – 0:3

Голы: Эль-Шаарави, 9, Джеко, 18, Коларов, 51

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Рома на выезде разбила Кьево. Эль-Шаарави воспользовался передачей Н'Зонзи и открыл счет уже на девятой минуте, а на восемнадцатой Джеко удвоил преимущество "волков". После перерыва Коларов сделал счет разгромным, поставив таким образом точку в матче.

Благодаря этой победе Рома набрала 38 очков и вернулась в зону Лиги чемпионов, Кьево с 9 пунктами остался на дне турнирной таблицы.

Италия23 турМарк Антонио Бентегоди (Верона)

Кьево - Рома: Пятница 08 февраля 2019

Кьево
Матч окончен
0 : 3
Рома
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Кьево Кьево Рома Рома Италия Видеоновости Кьево - Рома
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