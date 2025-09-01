Фулхэм согласовал сделку по Кевину – лондонский клуб смог убедить бразильца подписать контракт. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Шахтер получил за Кевина предложение на рекордные 255 млн – участник ЛЧ хочет украсть трансфер у клуба АПЛ

Ранее сообщалось, что вингер Шахтера прибыл в Лондон, но вчерашние вечерние переговоры ни к чему не привели. Сегодня днем появилась информация о заинтересованности в игроке со стороны Спортинга – "львы" сравнялись с Фулхэмом в своем предложении по Кевину.

Однако в понедельник вечером Кевин все же сказал "дачникам" "да". Шахтер получит за бразильца 40+5 млн евро.

Шахтер прорвался в Лигу конференций, Дожав Серветт в овертайме – Элиас несмотря на травму принес волевую победу