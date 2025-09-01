Кевин с 9 часов вечера находится в Лондоне вместе со своим агентом. Он приехал в столицу Великобритании, чтобы договориться с Фулхэмом об условиях личного контракта. Однако, как информирует Фабрицио Романо, соглашение пока что не достигнуто.

Шахтер согласовал переход лидера в команду из АПЛ: новый клубный рекорд – Романо раскрыл сумму трансфера

В то же время Фулхэм согласовал с Шахтером трансфер в размере 42 млн евро + бонусы. Если Кевин договорится с "дачниками", этот трансфер станет для Фулхэма рекордным в клубной истории. Нынешний рекорд принадлежит Эмилю Смит-Роу – прошлым летом полузащитник был приобретен у Арсенала за 27 млн фунтов стерлингов.

Кевин может стать лишь вторым приобретением Фулхэма этим летом, поскольку ранее клуб подписал только вратаря Бенджамена Лекомта из Монпелье.

