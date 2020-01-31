Кевин-Принс Боатенг стал игроком Бешикташа

Звездный полузащитник Кевин-Принс Боатенг сменил клуб в последние часы зимнего трансферного окна.

Кевин-Принс Боатенг присоединился к Бешикташу на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

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Добавим, что турецкий клуб не имеет опции выкупа по завершении сделки, поэтому летом ганец вернется в расположение Фиорентины. К слову, в составе Бешикташа выступают бывшие звезды Динамо – Домагой Вида и Джермейн Ленс.

Отметим, что в составе Фиорентины Кевин-Принс не впечатлил статистикой, записав в свой актив 1 гол в 15 матчах текущего сезона.

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