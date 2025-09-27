Кевин показывает чудеса техники в АПЛ – экс-игрок Шахтера эффектно обыграл Ярмолюка (ВИДЕО)
Полузащитник Фулхэма Кевин поражает АПЛ своей игрой.
Официальный аккаунт английской Премьер-лиги в Instagram опубликовал видеоролик с нарезкой игры Кевина в матче против Брентфорда (3:1).
Срна объяснил, почему Шахтер отпустил Судакова и Кевина: "Это футболист, который будет стоить большие деньги"
На видео экс-игрок Шахтера эффектно обыгрывает игроков команды соперника. "Не повезло" и Егору Ярмолюку – бразилец красиво перебросил мяч через украинского полузащитника.
Напомним, Кевин перешел в Фулхэм летом из донецкого Шахтера. Сумма трансфера составила приблизительно 40 миллионов евро.
Фулхэм уверенно победил Брентфорд – Ярмолюк в двух пропущенных голах сыграл неидеально
