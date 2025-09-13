В рамках субботней программы 4-го тура АПЛ 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2025/26, 4-й тур

Борнмут – Брайтон – 2:1

Голы: Скотт, 18, Семеньо, 61 (пен) – Митома, 48

Эвертон – Астон Вилла – 0:0

Кристал Пэлас – Сандерленд – 0:0

Ньюкасл – Вулверхэмптон – 1:0

Гол: Вольтемаде, 29

Фулхэм – Лидс – 1:0

Гол: Гудмундссон, 90+3 (автогол)

Партнер Миколенко стал лучшим игроком месяца в АПЛ – 100-миллионный неудачник успешно перезапустил карьеру

Эвертон в родных стенах принимал Астон Виллу. Миколенко в заявку "ирисок" не попал из-за повреждения, которое получил в лагере сборной, поэтому на его позиции вышел Гарнер. Стоит отметить, что конкурент провел очень неплохой матч – Джеймс выиграл все 4 единоборства, имел 67 касаний к мячу и провел 16 точных пасов из 17-ти на чужой трети.

Три из пяти его кроссов достигли адресата, как и два из четырех лонгболов. Один проникающий пас Гарнера мог завершиться взятием ворот, однако Бету метров с восьми пробил мимо правой стойки. Словом, бэкап у Миколенко очень серьезный.

Унаи Эмери перед международной паузой выдал мем "Марко Бизот" – таким образом он отвечал на все вопросы относительно вратарской позиции в Астон Вилле. Впрочем, на матч против Эвертона баск поставил Эмилиано Мартинеса. И не прогадал. Чемпион мира выполнил минимум два героических сейва, сделав весомый вклад в итоговый результат. Бирмингемцы, играя значительно слабее, привезли из Ливерпуля нулевую ничью.

В параллельной встрече Фулхэм вырвал победу над Лидсом. Открыть счет до 76-й минуты не удавалось, поэтому Марку Да Силва бросил в бой Кевина. Экс-дончанин круто зашел в игру, выполнив 2 удачных обводки с 3-х попыток и выполнив несколько классных скидок. Что наиболее важно, вчерашний вингер Шахтера помог забить единственный гол.

Кевин сам едва не забил шедевр на 90+3-й минуте. Сыграв в стеночку на левом фланге, бразилец выстрелил с дистанции в правую девятку. Голкипер выполнил фантастический сейв, однако дальнейший угловой привел к автоголу Гудмундссона – 1:0! Кстати, он играет за сборную Исландии, соперника Украины в Лиге наций.

Шикарный дебют удался и Николасу Вольтемаде. Ньюкасл срочно подписал нападающего Штутгарта на замену Исаку, а немец отличился в первом же матче. На 29-й минуте он в шикарном прыжке замкнул навес от Джейкома Мерфи – и этот гол оказался единственным во встрече. Таким образом "сороки" одолели Вулверхэмптон, одержав первую победу в новом чемпионате.

Борнмут в родных стенах победил Брайтон (2:1). Кристал Пэлас же расписал нулевую ничью с Сандерлендом.

Арсенал уничтожил Ноттингем на глазах Теда Лассо, но потерял лидера – Субименди сделал дубль, конкурент Зинченко привез гол