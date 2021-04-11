Гол в ворота Пармы стал десятым для ивуарийца в чемпионате после 30 туров Серии А, сообщает Opta.

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Таким образом, Кессье повторил достижение легендарного Кака 12-летней давности, став первым полузащитником "россонери", который забил не менее 10 голов в Серии А за этот период.

К слову, Кессье провел 42 матча в составе Милана в этом сезоне во всех турнирах, отметившись 11 голами и 5 результативными передачами.

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