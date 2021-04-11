Кессье повторил результативное достижение Кака в Милане
11:33 - Читати українською
Хавбек Милана Франк Кессье отметился очередным голом в составе "россонери" в текущем сезоне чемпионата Италии.
Анте Ребич 8’
Франк Кессье 44’
Рафаэль Леау 90+4’
8’ Анте Ребич
44’ Франк Кессье
90+4’ Рафаэль Леау
Гол в ворота Пармы стал десятым для ивуарийца в чемпионате после 30 туров Серии А, сообщает Opta.
"Тебя не интересует, что я говорю?" – тренер Милана рассказал детали скандального удаления Ибрагимовича
Таким образом, Кессье повторил достижение легендарного Кака 12-летней давности, став первым полузащитником "россонери", который забил не менее 10 голов в Серии А за этот период.
К слову, Кессье провел 42 матча в составе Милана в этом сезоне во всех турнирах, отметившись 11 голами и 5 результативными передачами.
Милан в меньшинстве добил Парму, Торино удержал минимальную победу над Удинезе
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter