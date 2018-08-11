Арсенал-Киев пока не собирается увольнять Раванелли

Наставник Арсенал-Киев Фабрицио Раванелли продолжит свою работу на тренерском мостике "пушкарей", несмотря на провальный старт сезона в УПЛ.

Директор столичного клуба Александр Москаленко заверил, что нет оснований для увольнения итальянца с поста главного тренера Арсенала.

"Сейчас я не задумываюсь о каких-то кардинальные изменения, о смене тренера. Мы доверяем Раванелли, когда лимит доверия будет исчерпан, мы просто пожмем друг другу руки. У нас с ним открытые и честые отношения.

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Раванелли отметил, когда почувствует, что больше не может работать, то покинет клуб самостоятельно. Однако, мне бы этого не хотелось.

Мне нравится работать с ним. Он дает клубу стимул для развития", – рассказал Москаленко в эфире телеканала Футбол.

К слову, Арсенал-Киев проиграл все три стартовые игры в украинской Премьер-лиге. Столичный клуб занимает последнее место в турнирной таблице и имеет в своем пассиве 0 очков.

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