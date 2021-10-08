Голкипер Челси Кепа Аррисабалага в поисках игровой практики может отправиться в Италию.

Лацио рассчитывает арендовать самого дорогого вратаря мира во время зимнего окна, сообщает Corriere dello Sport.

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В текущем сезоне Кепа провел только 3 матча, продолжая проигрывать конкуренцию Эдуару Менди. Главный тренер Лацио Маурицио Сарри хорошо знает возможности испанца и хочет пригласить экс-подопечного в свою команду. Наставник "орлов" простил скандал времен своей работы в Челси, когда Аррисабалага дерзко отказался от замены перед серией пенальти на Кубок английской лиги.

Проблемой может стать большая зарплата Кепы. Вратарь получает в Челси 8 млн евро в год, но Лацио готов платить только половину этой суммы.

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