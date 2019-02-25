Кепа "возглавил" Челси вместо Сарри после поражения в финале Кубка английской лиги от Манчестер Сити

После скандального инцидента в финале Кубка английской лиги Челси – Манчестер Сити (0:1 пен.), Болельщики атаковали страницу голкипера "синих" Кепы Арризабалаги.

В конце второго экстра-тайма наставник лондонского клуба Маурицио Сарри решил заменить Кепу на Кабальеро. Молодой голкипер начал спорить с тренером и наотрез отказался покидать поле, чем вывел из себя итальянского специалиста.

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Инцидент не остался без внимания болельщиков, которых возмутила наглое поведение 24-летнего испанца. Фанаты атаковали страницу вратаря в Википедии.

"Кепа – самый непрофессиональный ублюдок в мире, а его мама не научила сына манерам", – появилось сообщение в биографии игрока.

"Сменил Маурицио Сарри на посту главного тренера Челси после поражения в финале Кубка лиги-2019", – потроллили Кепу болельщики.

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