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Кепа "возглавил" Челси вместо Сарри после поражения в финале Кубка английской лиги от Манчестер Сити

11:01 262 Читати українською
Кепа "возглавил" Челси вместо Сарри после поражения в финале Кубка английской лиги от Манчестер Сити
Кепа Арризабалага / Фото Daily Mail

После скандального инцидента в финале Кубка английской лиги Челси – Манчестер Сити (0:1 пен.), Болельщики атаковали страницу голкипера "синих" Кепы Арризабалаги.

В конце второго экстра-тайма наставник лондонского клуба Маурицио Сарри решил заменить Кепу на Кабальеро. Молодой голкипер начал спорить с тренером и наотрез отказался покидать поле, чем вывел из себя итальянского специалиста.

Кепа – об отказе покидать поле в матче с Манчестер Сити: Я не собирался перечить Сарри, произошло недоразумение

Инцидент не остался без внимания болельщиков, которых возмутила наглое поведение 24-летнего испанца. Фанаты атаковали страницу вратаря в Википедии.

"Кепа – самый непрофессиональный ублюдок в мире, а его мама не научила сына манерам", – появилось сообщение в биографии игрока.

"Сменил Маурицио Сарри на посту главного тренера Челси после поражения в финале Кубка лиги-2019", – потроллили Кепу болельщики.

Манчестер Сити с Зинченко победил Челси в серии пенальти и завоевал Кубок английской лиги

Кубок английской лигиФинал

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 24 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
0 : 0
( осн. время 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челси
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Англия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Кубок английской лиги Кубок английской лиги 2018/19 Манчестер Сити - Челси Кепа Арризабалага Кепа Арризабалага Челси Челси футбольные курьёзы
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