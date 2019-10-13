Кепа рассказал, почему не перешел в Реал

Голкипер лондонского Челси Кепа Аррисабалага прокомментировал информацию о том, что в свое время он мог оказаться в мадридском Реале.

"В течение нескольких месяцев об этом очень много писали. Моя бабушка видела меня в газетах чаще, чем вживую. Обо мне много говорили. К тому же, у меня была травма. Так что это был не самый приятный момент моей жизни.

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Срок контракта с Атлетиком подходил к концу, и с января я мог начинать переговоры с другими клубами. Но я не мог представить себя в каком-то другом клубе, даже в Реале.

Поэтому все закончилось продолжением соглашения. Я хотел остаться. Но сложилось так, что через шесть месяцев я перешел в Челси. Если честно, ощущение буди достаточно противоречивые", – цитирует баска AS.

Напомним, Кэпа перешел в Челси летом 2018 года за 79,5 млн евро.

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