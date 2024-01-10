Карло сделал неутешительный выбор

Перед полуфинальным матчем Суперкубка авторитетные СМИ выдали миллион инсайдов по Лунину и Кепи. Marca, AS, Relevo, "Футбол 24" и какие-то мелкие спикеры не могли определиться, кому же доверится Карло Анчелотти – в конце концов, энтренадор Реала сделал выбор в пользу баска. Украинец остался в запасе.

Реал – Атлетико: Анчелотти резко ответил на вопрос о выборе между Луниным и Кепой на Суперкубок

Можно сделать предположение, что статус Кепы осторожно падает до кубкового голкипера. Впрочем, делать далеко идущие выводы рано. Баск выиграл битву, но не войну. На дистанции большие шансы у Лунина, ведь его статистика выглядит лучше.

Фантастический первый тайм

Предыдущее мадридское дерби завершилось выносом "сливочных" – менее чем за 50 минут они пропустили трижды, а единственный гол в ответ забили аж в эндшпиле. Старт встречи в Суперкубке заставил фанов Реала вспомнить тот позор, ведь уже на 6-й минуте Атлетико вышел вперед. Гризманн выполнил подачу с углового, а Эрмосо отклеился от Родриго и замкнул головой в правый угол. 0:1!

На 19-й минуте "матрасники" могли и удвоить свое преимущество усилиями Гризманна и Мораты – Альваро замыкал прострел Антуана на дальнюю штангу, но в створ не попал. Наказание за расточительство оказалось жестким. Реал, ничего не создав до этого времени, реализовал первый же момент.

Эрмосо вновь оказался в центре внимания, но уже с негативной стороны. Марио проиграл борьбу Рюдигеру, позволив ему замкнуть подачу с углового. После этого "королевский клуб" добавил в активности, организовав несколько интересных атак, а на 29-й минуте они вколотили второй гол!

На этот раз удивил Менди, который прибежал на правый ккрай вратарской под проникающий пас от Карвахаля. Дальнейший выстрел с острого угла оказался неожиданным для Облака – 2:1! Впрочем, удержать свое преимущество до конца первого тайма не удалось, ведь на 37-й минуте счет сравнялся. Атлетико разыграл хорошую комбинацию в центре, Гризманн получил мяч и круто развернул Модрича с Рюдигером, после чего пробил с линии штрафной площади. 2:2!

На 43-й минуте Родриго мог восстановить преимущество Реала, зацепившись за мяч в штрафной, качнув защитника и нанеся удар, однако Облак выручил. Отдыхать команды отправились при 2:2 на табло.

Продолжение могло быть лучше, но голов было еще больше

И это еще не все моменты первого тайма. Второй оказался менее интересным. До 75-й минуты болельщики увидели всего два момента, причем оба принадлежали футболистам Атлетико. На 54-й Лино получил проникающий пас от Мораты на левый край штрафной и бахнул мимо дальней штанги, а на 73-й Мората пытался замкнуть скидку после углового. Не получилось.

Между этими эпизодами было несколько эффектных полумоментов, но в целом команды действовали осторожно. Показалось, что они согласны на овертайм. Тем более неожиданным стал размен голами в концовке основного времени. "Матрасники" забили в третий раз на 78-й благодаря подаче и ошибке соперника (о ней чуть ниже), а Реал отыгрался на 85-й. Винисиус прорвался на левый край штрафной и пробил, Облак парировал, а добивание Джуда накрыли – впрочем, мяч подхватил Карвахаль, выстрелив в правую девятку. 3:3!

В компенсированное время принести победу мог Диас, который влетел на правую половину штрафной площадки и покатил под дальнюю штангу. Немного неточно! В итоге, матч перешел к овертаймам, где ничего интересного не происходило до 116-й минуты – именно тогда свежий Хоселу замкнул навес из глубины, пробив головой. Мяч рикошетом от Савича прошел мимо Облака. 4:3!

Атлетико мог отыграться на 118-й, когда Гризманн открылся на линии штрафной под скидку Корреа. Дальнейший выстрел прошел рядом со штангой, а Реал еще и забил пятый гол – Облак пошел на угловой и не успел вернуться. Диас оббежал его и пробил в пустые. 5:3! Реал шагает в финал Суперкубка!

Хорошие новости для Лунина

Кепа – хороший голкипер. Его сейв на 6-й минуте, когда Лино из пределов штрафной крутил в дальнюю девятку, подтверждает этот тезис. Впрочем, от него всегда ждут какого-то ляпа или просто нервных действий. К счастью для Лунина, болельщики дождались такого футбола от баска.

Вряд ли ему можно ставить в вину первый пропущенный гол, хотя он будто на секунду потерял ворота. Гораздо больше вопросов ко второму – Гризманн стрелял метров с 17-ти, и Кепа прекрасно видел момент удара. Да, Антуану дался хороший выстрел прямо в дальний угол, но от голкипера уровня Реала в подобных ситуациях ждут сэйвов.

Еще больше вопросов возникает к третьему пропущенному. Этот гол вошел во все хайлайты. Кепа при перехвате подачи не смог выбить мяч, да еще и каким-то чудом ногой подбил его в корпус Рюдигеру. От него мяч влетел в сетку. Ляп? Не факт, учитывая жесткую игру Мораты в корпус Кепи – причем во вратарской площадке.

Если бы так ошибся Лунин, то его позиции в Реале сразу бы пошатнулись. Фаны в твиттере обсасывали бы ошибку, СМИ нашли бы голосистых "экспертов", а украинцы говорили бы о фоле Мораты. Но в этой ситуации не Лунин, а Кепа – и это очень хорошие новости для нашего земляка. Чаши весов все больше склоняются в пользу Андрея.

Тем более, что ничем другим баск не запомнился (неплохую игру ногами не вспомнят, да и Лунин в этом плане не хуже). Что наиболее важно, перфоманс Ариссабалаги хорошо ложится в статистику – у Лунина в Ла Лиге выше показатель отведенных ожидаемых голов (+3,1 vs +2,2), лучше процент сейвов (83,3% против 78,1%) и меньше пропущенных голов (4 vs 7). В ЛЧ статистика нашего земляка тоже чуточку сильнее.

Что наиболее важно, Лунин не имеет привозов или серьезных ошибок, в то время как Кепа стабильно выдает что-то неуклюжее. Баск до сих пор не смог сломать стереотип относительно своей персоны – и это чувствуют в команде, где стеной стоят за Лунина. После полуфинала за Суперкубок мадридцам еще сильнее захочется играть с Андреем. Но захочет ли этого Карло Анчелотти?

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