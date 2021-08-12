Кепа морально уничтожил Альбиоля перед решающим пенальти в Суперкубке УЕФА – 35-летний ветеран повелся на провокацию
Голкипер Челси Кепа Аррисабалага показал умение давить на соперника в серии пенальти против Вильярреала.
Особенно досталось защитнику "Желтой субмарины" Раулю Альбиолю, который бил седьмым.
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Кепа подошел к 35-летнему ветерану и что-то тихо наговорил на ухо. Буквально перед самым ударом кипер Челси еще и дерзко показал пальцем в левый от себя угол, приглашая бить именно туда. Альбиоль пробил в другой, но слишком слабо – Аррисабалага зафиксировал мяч и принес своей команде Суперкубок УЕФА.
Напомним, что Тухель выпустил Кепу сугубо под серию пенальти, а в основное время стоял Эдуар Менди.
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