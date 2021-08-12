Особенно досталось защитнику "Желтой субмарины" Раулю Альбиолю, который бил седьмым.

Челси – Вильярреал – 1:1 (6:5 по пен.) – видео голов и обзор матча

Кепа подошел к 35-летнему ветерану и что-то тихо наговорил на ухо. Буквально перед самым ударом кипер Челси еще и дерзко показал пальцем в левый от себя угол, приглашая бить именно туда. Альбиоль пробил в другой, но слишком слабо – Аррисабалага зафиксировал мяч и принес своей команде Суперкубок УЕФА.

Напомним, что Тухель выпустил Кепу сугубо под серию пенальти, а в основное время стоял Эдуар Менди.

Челси выиграл Суперкубок УЕФА, одолев Вильярреал в серии пенальти: Кепа – герой, триумф Тухеля, тревожная игра лондонцев