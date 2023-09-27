Бывший хавбек Динамо Александр Алиев продолжает следить за состоянием здоровья своего друга. Как известно, Артём Милевский находится в больнице.

"Всем привет. Только что был у Тёмы. Его состояние стабилизируется. Все более-менее. Но, конечно, еще долгий процесс реабилитации. Ничего, справится кентяра. Кент – молодчик", – рассказал Алиев на своей странице в Instagram.

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Напомним, после завершения карьеры футболиста Милевский на некоторое время исчез из медийного пространства. Его недавнее появление шокировало болельщиков – Артем набрал вес и визуально имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Спасать экс-звезду сборной Украины собралась статусная компания (Евгений Селезнев, Александр Алиев, Игорь Суркис и другие), однако Милевский не хотел идти на контакт и игнорировал все попытки помочь ему. Сейчас скандальный экс-форвард все же находится в больнице, а президент Динамо Игорь Суркис пообещал взять все расходы на себя.

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