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Кендзёра вызван в сборную Польши на матчи Лиги наций

11:52 - Читати українською
Кендзёра вызван в сборную Польши на матчи Лиги наций
Томаш Кендзёра / Фото ФК Динамо

Национальная сборная Польши объявила список легионеров на сентябрьские поединки.

Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек огласил список футболистов, выступающих в иностранных чемпионатах, на грядущие поединки. Об этом сообщил официальный сайт Польского футбольного союза.

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В перечень попал защитник Динамо Томаш Кендзёра, который уже успел провести за сборную 16 матчей. Полный список игроков, включая представителей местной лиги, будет объявлен 24 августа.

Отметим, что 4 сентября поляки в Амстердаме сыграют с Нидерландами, а 7 сентября сразятся с Боснией и Герцеговиной в Лиге наций.

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