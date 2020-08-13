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Кендзёра заинтересовал Рому

20:49 - Читати українською
Кендзёра заинтересовал Рому
Томаш Кендзёра / Фото из открытых источников

Защитник киевлян Томаш Кендзёра может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

Рома проявляет серьезный интерес к защитнику киевлян, сообщает Alfredo Pedulla со ссылкой на собственные источники. Представители "волков" уже контактировали с Динамо по поводу возможного перехода.

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Трансферная стоимость Кендзёры сейчас составляет 2,8 млн евро. К слову, итальянскую Рому сейчас возглавляет экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека.

Отметим, что польский защитник выступает за Динамо с 2017 года. В этом сезоне Томаш Кендзёра провел 39 матчей за киевлян в этом сезоне и отметился 5 ассистами.

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