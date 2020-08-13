Кендзёра заинтересовал Рому

Защитник киевлян Томаш Кендзёра может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

Рома проявляет серьезный интерес к защитнику киевлян, сообщает Alfredo Pedulla со ссылкой на собственные источники. Представители "волков" уже контактировали с Динамо по поводу возможного перехода.

Миколенко попал в сферу интересов Интера

Трансферная стоимость Кендзёры сейчас составляет 2,8 млн евро. К слову, итальянскую Рому сейчас возглавляет экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека.

Отметим, что польский защитник выступает за Динамо с 2017 года. В этом сезоне Томаш Кендзёра провел 39 матчей за киевлян в этом сезоне и отметился 5 ассистами.

"Велика спокуса": Миколенко та ще 2 гравці Динамо розривають італійські ЗМІ – важкі трансфери на понад 25 мільйонів