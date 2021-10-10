Польша не заметила Сан-Марино в матче отбора к ЧМ-2022 (5:0). Забитый гол в свой актив записал и динамовец Томаш Кендзёра, а Лукаш Фабиански попрощался со сборной.

Отбор ЧМ-2022, 7 тур

Группа F

Польша – Сан-Марино – 5:0

Голы: Свидерски, 10, Бролли, 20 (аг), Кендзёра, 50, Букса, 84, Пйонтек, 90+1

Поединок в Варшаве начался удачно для "Кадры", которая уже на 20-й минуте вела 2:0. Во втором тайме подопечные Паулу Соузы забили еще трижды и праздновали убедительную победу – 5:0.

Монзуль и ассист кипера украсили матч Англии, Кендзёра забил за Польшу, Дания мчится на Мундиаль: отбор ЧМ-2022

Первый гол за сборную Польши забил Томаш Кендзёра. На 50-й минуте защитник Динамо был первым на добивании и расстрелял голкипера соперников мощным ударом в ближний угол. Это был 25-й матч Кендзёры за национальную команду Польши.

Заметим, 27-летний защитник выступает за Динамо с 2017-го, а недавно женился на украинке Викторией Стецик. В составе "бело-синих" Кендзёра стал чемпионом Украины и дважды выиграл Кубок.

Был в этом матче еще один знаменательный момент. Голкипер Вест Хэма Лукаш Фабиански сыграл свой последний матч за сборную Польши. Во втором тайме 36-летний голкипер был заменен и не смог сдержать слез.

"Ну что, фанаты Малиновского, вы успокоились?": Петраков ответил критикам победой, или Почему незаменимых игроков нет