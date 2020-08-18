Кендзёра выделил главный акцент в подготовке Динамо к старту нового сезона

"В физическом плане команда полностью готова. Иногда мы тренировались дважды в день, бывало трудно, но мы профессиональные футболисты, поэтому должны справляться с такой нагрузкой и хорошо подготовиться к сезону. Мы уже несколько недель тренируемся с Луческу, знаем, что он хочет видеть на поле. Выполняем много разной работы во время тренировок, уделяем внимание тактическим упражнениям, но главный акцент – на контроле мяча.

Кендзёра вызван в сборную Польши на матчи Лиги наций

Не буду оригинальным, если скажу, что у каждого тренера есть своя философия, каждый наставник хочет, чтобы подопечные как можно скорее и лучше поняли его требования. У Луческу также есть свое видение, идеи, планы, и мы стараемся выполнять то, что он предлагает.

У нас налажено полное взаимопонимание с новым тренерским штабом. За эти несколько недель мы уже поняли, чего тренер от нас требует. Думаю, с каждым днем ​​это понимание будет все лучше и лучше. Мы с нетерпением ждем старта нового сезона и первой официальной игры против донецкого Олимпика. Настраиваемся только на победу – с первых туров нужно побеждать, чтобы удачно начать сезон и с оптимизмом смотреть только вперед", – цитирует Кендзёру официальный сайт клуба.

Напомним, новый сезон в УПЛ стартует уже в пятницу, 21 августа. Первым соперником Динамо станет донецкий Олимпик. Начало матча в 17:00.

Динамо – Полесье: Луческу удачно трансформирует игроков, Супряга и Дуэлунд посрамляют экс-тренеров, феерия украинцев