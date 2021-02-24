"Я сегодня встречался с Лукашем (Теодорчиком – прим.), который сейчас выступает за Шарлеруа, а ранее играл за Андерлехт. Поговорили с ним, и он пожелал удачи в матче и прохода в следующий раунд. А о Брюгге Лукаш не мог рассказать ничего нового, ведь мы хорошо изучили соперников благодаря детальному разбору мистера Луческу. Так что готовимся к завтрашней игре.

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Мы должны демонстрировать хорошую игру и пытаться выигрывать на любом газоне. Действительно, на стадионе Брюгге очень хорошее поле, гораздо лучше, чем было в матче против Десны. Никаких вопросов нет, нужно выходить и играть", – цитирует Кендзёру официальный сайт Динамо.

К слову, встреча украинской и бельгийской команд в Киеве завершилась ничьей (1:1). Ответный матч состоится уже завтра, 25 февраля, начало в 22:00.

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