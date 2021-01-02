Окончательно связал свою жизнь с Украиной защитник киевского Динамо Томаш Кендзёра.

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"Ответила да", – лаконично написал Кендзёра. Признание защитник сделал во время совместного отдыха с Викторией Стецык в Эмиратах. Пара как раз отдыхала на яхте, когда фланговый исполнитель Динамо приятно удивил украинку. В конце концов, после утвердительного ответа любимой небо Дубая "зажгли" фейерверки.

К слову, Томаш Кендзёра в нынешнем сезоне провел за киевский гранд больше игровых минут.

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