Кендзёра приступил к тренировкам на базе Динамо
Игроки "бело-синих" понемногу возвращаются в расположение клуба после участия в чемпионате Европы.
Польский защитник Динамо Томаш Кендзёра прибыл в расположение клуба.
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27-летний легионер на своей странице в социальной сети Instagram выложил фото с тренировки на базе в Конча-Заспе.
Напомним, Кендзера находился на Евро-2020 в составе сборной Польши, однако так ни разу и не вышел на поле. В прошлом сезоне Томаш провел в УПЛ 25 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.
К слову, Динамо сейчас проводит первый сбор в Швейцарии. Накануне подопечные Луческу разгромили французский Дивонн 5:0.
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