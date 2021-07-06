Игроки "бело-синих" понемногу возвращаются в расположение клуба после участия в чемпионате Европы.

Польский защитник Динамо Томаш Кендзёра прибыл в расположение клуба.

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27-летний легионер на своей странице в социальной сети Instagram выложил фото с тренировки на базе в Конча-Заспе.

Напомним, Кендзера находился на Евро-2020 в составе сборной Польши, однако так ни разу и не вышел на поле. В прошлом сезоне Томаш провел в УПЛ 25 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.

К слову, Динамо сейчас проводит первый сбор в Швейцарии. Накануне подопечные Луческу разгромили французский Дивонн 5:0.

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