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Кендзёра попал в заявку сборной Польши на октябрьские матчи отбора к Евро-2020

22:41 5 Читати українською
Кендзёра попал в заявку сборной Польши на октябрьские матчи отбора к Евро-2020
Томаш Кендзёра / фото: Ю. Юрьев

Защитник Динамо Томас Кендзёра вызван в расположение сборной Польши на матчи отбора к Евро-2020.

Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек вызвал 25 игроков на матчи квалификации к Евро-2020, сообщает официальный сайт футбольной федерации Польши.

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В заявку попал и защитник Динамо Томас Кендзёра. Добавим, что поляки сыграют против Латвии и Северной Македонии 10-го и 13-го октября соответственно.

Стоит отметить, что Польша занимает первое место в группе G, имея в активе 13 очков. Словения идет второй с 11 пунктами, а тройку лидеров замыкает Австрия с 10 зачетными баллами.

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Теги
Польша Польша Латвия Латвия Северная Македония Северная Македония Томаш Кендзёра Томаш Кендзёра Евро-2020
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