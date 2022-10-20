У легионера "бело-синих" Томаша Кендзера есть неплохие шансы сыграть на Мундиале.

Защитник Динамо Томаш Кендзёра попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира, сообщает официальный сайт киевлян.

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Сегодня, 20 октября, тренер поляков Чеслав Михневич объявил имена 47 игроков, которые могут войти в финальный состав команды на чемпионат мира. В этот список вошел и представитель УПЛ Томаш Кендзёра. Окончательный список будет утвержден 10 ноября, а чемпионат мира начнется 20 ноября.

Напомним, сборная Польши попала в группу С, где ее соперниками будут Аргентина, Мексика и Саудовская Аравия. Свой первый матч "Кадра" проведет 22 ноября против Мексики.

К слову, на счету Кендзёры 26 матчей за национальную команду (1 гол).

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