Главный тренер "белых орлов" Паулу Соуза определился с игроками, которые начнут сборы перед стартом континентального первенства.

Португальский наставник сборной Польши Паулу Соуза объявил расширенный список игроков, которые будут готовиться к Евро-2020, сообщает Laczynaspilka.

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В желанный перечень попали 27 игроков, среди которых и защитник киевского Динамо Томаш Кендзёра. Кроме главного списка, коуч назвал фамилии четырех игроков, которые могут присоединиться к команде в случае травмы кого-то из основы.

Напомним, Кадра начнет тренировочный сбор в Опаленице 24 мая. Он продлится до 9 июня. Окончательный состав команды будет объявлен 1 июня.

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