Новоиспеченный наставник "Кадры" Паулу Соуза сформировал расширенный список игроков, которые могут принять участие в ближайших матчах сборной.

На мартовские поединки предварительно вызвано 35 футболистов, сообщает официальный Twitter болельщиков сборной Польши. Паулу Соуза таким способом хочет показать, что следит за многими игроками и рассчитывает на них.

Сборную Польши официально возглавил Паулу Соуза

Свой вызов от 50-летнего специалиста получил и легионер киевского Динамо Томаш Кендзёра, который уже провел в футболке своей национальной команды 21 поединок.

Заметим, Польша начнет квалификацию на Чемпионат мира 2022 года матчем с Венгрией 25 марта, а затем сыграет против Андорры (28 марта) и Англии (31 марта).

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