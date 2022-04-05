Лех прошёл в финал Кубка Польши. В полуфинальном матче сыграл арендованный у Динамо Томаш Кендзёра.

Кубок Польши 2021/22, полуфинал

Олимпия Грудзендз – Лех – 0:3

Голы: Ковнацки, 26, Дуглас, 49, 58

Матч против представителя польской третьей лиги стал для Леха легкой прогулкой. Коллектив Мацея Скоржи отгрузил три безответных гола.

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Весь поединок на поле провел Томаш Кендзёра, но результативными действиями за Лех он отличиться не сумел. Арендованный у Динамо защитник имеет возможность завоевать Кубок Польши – единственный трофей на родине, которого еще нет в его коллекции. Ранее Кендзёра с познанской командой уже раз становился чемпионом и дважды выигрывал Суперкубок.

Соперник Леха в финале станет известен уже завтра, 6 апреля. Путевку будут разыгрывать между собой Ракув и Легия.