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Кендзёра: Пока есть возможность стать чемпионом Украины, нужно бороться до конца

00:40 11 Читати українською
Кендзёра: Пока есть возможность стать чемпионом Украины, нужно бороться до конца
Томаш Кендзёра / фото: ФК Динамо

Защитник Динамо Томаш Кендзёра считает, что команда сейчас на правильном пути, закономерно победила Ренн и должна продолжать борьбу в УПЛ с Шахтером.

"Мы владели мячом, у нас было много моментов, чтобы забить еще больше. У Ренна также были моменты, но Бойко хорошо действовал, очень помог команде, ему большое спасибо.

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Но даже если Ренн давил, мы контролировали игру. Мы очень хорошо играли и я рад, что мы победили сегодня. Я думаю, что дальше должно быть еще лучше. Поздравляли ли Миколенко с первым голом? Я очень рад, что "Микола" забил гол, он очень хороший человек и отличный футболист.

Отставание от Шахтера в чемпионате? Нам нужно выигрывать свои матчи. Шахтер, например, сейчас играет в Полтаве, может потерять очки. Пока есть возможность стать чемпионом Украины, нужно бороться до конца", – отметил польский легионер Динамо после матча с Ренном.

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Источник: Футбол 24
Лига Европы4 турНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Ренн: Четверг 08 ноября 2018

Динамо Киев
Матч окончен
3 : 1
Ренн
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