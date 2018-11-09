Кендзёра: Пока есть возможность стать чемпионом Украины, нужно бороться до конца

Защитник Динамо Томаш Кендзёра считает, что команда сейчас на правильном пути, закономерно победила Ренн и должна продолжать борьбу в УПЛ с Шахтером.

"Мы владели мячом, у нас было много моментов, чтобы забить еще больше. У Ренна также были моменты, но Бойко хорошо действовал, очень помог команде, ему большое спасибо.

Динамо – Ренн – 3 1 – видео голов и обзор матча

Но даже если Ренн давил, мы контролировали игру. Мы очень хорошо играли и я рад, что мы победили сегодня. Я думаю, что дальше должно быть еще лучше. Поздравляли ли Миколенко с первым голом? Я очень рад, что "Микола" забил гол, он очень хороший человек и отличный футболист.

Отставание от Шахтера в чемпионате? Нам нужно выигрывать свои матчи. Шахтер, например, сейчас играет в Полтаве, может потерять очки. Пока есть возможность стать чемпионом Украины, нужно бороться до конца", – отметил польский легионер Динамо после матча с Ренном.

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