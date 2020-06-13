Кендзёра подтвердил, что игроки Динамо согласились на уменьшение зарплаты

Защитник Динамо рассказал о финансовых условиях в клубе в период карантина.

"В течение карантина я был в Киеве. Не посещал Польшу уже полгода – самый длинный период в моей карьере, такого еще никогда не было. Хорошо, что была возможность тренироваться на базе Динамо – мы имели все условия для тренировок. Первые занятия были довольно странными – мяч прыгал и не слушался. Это очень отличалось от тренировок дома. Ничто не сможет заменить занятий с мячом.

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Мы согласились на уменьшение зарплаты, ведь все игроки понимали ситуацию. Однако, я не буду говорить о конкретных суммах.

Ситуация с коронавирусом меня не пугает. Я придерживаюсь всех необходимых правил гигиены. Тем более, что все футболисты регулярно проходят тестированием перед матчами", – рассказал Кендзёра Przeglad Sportowy.

Заметим, после 25-ти туров УПЛ Динамо занимает 3 место в турнирной таблице. Сегодня, 13 июня, киевляне проведут матч против Зари, которая разместилась на второй позиции.

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