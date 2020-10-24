"Я очень доволен тем, что на ближайшие годы остаюсь игроком Динамо. Рад, что все получилось так, как хотели и я, и клуб. Мы быстро обо всем договорились и без промедления подписали соглашение.

Динамо продлило контракт с Кендзёрой

Я живу здесь уже больше трех лет, и очень хорошо себя чувствую. Киев для меня – второй дом после Польши. Я всегда говорю только самые хорошие слова и о городе, и о людях, и о болельщиках, и о клубе Динамо. Я здесь очень счастлив.

Самое важное – выигрывать чемпионат Украины, Кубок, Суберкубок и хорошо выступать в Лиге чемпионов. Динамо всегда должно быть первым, это великий клуб, и для нас главное – побеждать в каждой следующей игре. А что касается меня лично, важней всего, чтобы не подводило здоровье, и не было травм", – цитирует слова Кендзёра официальный сайт Динамо.

Напомним, Томаш продлил контракт с Динамо до 2024 года. Поляк является воспитанником Леха, из которого присоединился к "бело-синим" в 2017 году. В общем, Кендзёра провел 129 матчей в составе киевлян, записав в свой актив 5 голов и 16 ассистов.

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