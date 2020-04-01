Кендзёра озвучил основное преимущество Шахтера над Динамо

Защитник Динамо Томаш Кендзёра считает, что сыгранность и стабильность состава – основные факторы удачных результатов "горняков" в сезоне 2019/20.

"Глядя на наши команды, можно сказать, что Шахтер не меняется. По сути, там играют те же игроки, а клуб занимается лишь точечным усилением команды. А вот Динамо за последние годы покинули немало лидеров.

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Например, Домагой Вида выбрал Бешикташ, Дьемерси Мбокани перебрался в АПЛ, а Жуниор Мораес, который был лучшим бомбардиром чемпионата Украины, перешел как раз в ряды Шахтера. Как видите, наша команда понесла серьезные потери, тогда как в Шахтере костяк сохранился. Именно этим где-то можно объяснить то, что донецкая команда сейчас опережает Динамо", – рассказал Кендзёра Newonce Sport.

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