"Кендзёра останется в киевском Динамо и доиграет там сезон. У него закончились варианты. Сначала он хотел помочь украинскому клубу на пути в Лигу чемпионов, но и Лига Европы его устраивает.

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Сначала футболистом интересовался Шальке, были варианты из Франции, но со временем они исчезли", – поделился Влодарчик в комментарии Meczyki.

Кендзёра выступает за Динамо с 2017 года. Стал чемпионом Украины и дважды выиграл Кубок. Вторую часть сезона 2021/22 на правах аренды отыграл за родной Лех, воспользовавшись разрешением ФИФА. Его контракт с киевским клубом действует еще 2 года. Томаш остался единственным легионером в составе команды Луческу – другие иностранцы уже покинули Динамо.

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