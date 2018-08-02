Кендзёра: Не осуждаю Мораеса за переход в Шахтер

Защитник Динамо Томаш Кендзёра прокомментировал недавний переход Жуниора Мораеса из киевского клуба в Шахтер.

Напомним, Жуниор Мораес после ухода из Динамо подписал контракт с Шахтером, чем изрядно разгневал болельщиков Динамо и даже главного тренера Александра Хацкевича.

Томаш Кендзёра заявил, что не осуждает выбор своего экс-одноклубника.

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"Это его решение. Осуждать его я не собираюсь. Смягчающий фактор в его случае – он не украинец, а бразилец. Таких переходов в мире полно. Однако я не думаю, что смог бы перейти в Шахтер.

Мораес тоже человек. Не ругать же его за переход в Шахтер! На поле мы не друзья, а вот за его пределами остались друзьями", – цитирует Кендзёру Football.ua.

К слову, уже завтра Динамо и Шахтер сыграют в рамках 3-го тура УПЛ. Начало матча в 19:00.