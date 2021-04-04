"Работал с несколькими тренерами в своей карьере. Не скажу, что кто-то был плохим или слабым. У каждого есть своя философия. Но у Луческу есть что-то дополнительное, какая-то фантастическая харизма. Не каждый звездный футболист, который затем становится тренером, обладает такими качествами.

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Расскажу эпизод с тренировки: что-то у нас не получалось – один из игроков на левом фланге не мог принять мяч. Луческу разнервничался и сказал сделать на него навес, а ему 75 лет – он легко принял мяч и дальше отпасовал.

У Луческу фантастический опыт. Я уже записываю тренировки за ним. Уже есть такие мысли в голове, что не хотел бы оставлять футбол после завершения карьеры. Вижу, как он на меня влияет и как под его руководством работает вся команда. Если сравнить с предыдущим сезоном, то клуб не сделал никаких трансферов, но игра Динамо стала намного лучше. В футболе нет случайных вещей. Луческу так все организовывает и складывает, что из ничего делает мед.

Он много внимания уделяет мелким деталям. Например, говорит: "Эта победа будет неважной, если мы не выиграем следующий матч". Такой у него психологический прием. Мы даже шутим, что Луческу постоянно смотрит матчи соперников. Он знает все о каждой команде. Играем против клуба из УПЛ и он все рассказывает об игроках соперника – кто на какой позиции играет, какой вес и рост. Перед каждым матчем расписан состав оппонента. Мистер живет на базе. Там у него есть свой кабинет. Когда был у него, то видел большой телевизор, где он смотрит матчи.

У него столько энергии, что я хотел бы быть таким же в его возрасте. Он живет матчами. Знает 6 или 7 языков. Общаюсь с ним на английском. Думаю, на русском он все понимает, но не говорит на нем. Например, на установке перед матчем говорит на румынском, помощник переводит на русский, а затем к Жерсону начинает говорить на французском или португальском, к де Пене – на испанском. Иногда забывает переключиться и продолжает говорить по-французски. Тогда говорю: "Мистер, на английском или русском, пожалуйста", – сказал Кендзера в интервью Foot Truck.

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