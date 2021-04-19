Динамо минимально обыграло Шахтер в сверхпринципиальном противостоянии 22-го тура украинского первенства. После матча было много эмоций, поздравлений и шуток.

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В частности, свои юмористические умения продемонстрировал Томаш Кендзёра. Помогла легионеру Динамо столичная погода. В своем Instagram поляк иронично прокомментировал отставание Шахтера от киевлян в турнирной таблице: "Даже погода знает, что в Киеве +10".

К слову, "бело-синие" уже в следующем туре в матче против Ингульца могут оформить первый чемпионский титул за пять лет.

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Скриншот с Instagram Кендзёры: