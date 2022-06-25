"У Кендзёры очень большой контракт в Динамо. Он получил предложения из Италии и Германии, но клубы не готовы платить даже половину из той суммы, которую футболист имеет в Киеве.

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В военное время Динамо выплачивало игрокам 60% зарплаты. Квалификация в Лигу чемпионов вернула бы 100% выплаты. Я считаю, что Кендзёра уйдет в еще одну аренду. Возникает только вопрос: "Когда? Поможет ли он Динамо в матчах Лиги чемпионов или нет?". Нужно подождать и следить за развитием событий", – сказал Влодарчик Weszlo.

Напомним, ранее сообщалось, что Кендзёра вместе с Беньямином Вербичем планируют присоединиться к Динамо на предсезонном сборе.

К слову, вторую половину сезона 2021/22 Томаш провел в польской Экстраклясе на правах аренды – он забил за Лех 1 гол в 7 матчах и помог команде завоевать чемпионство. Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2024 года. Transramarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро.

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