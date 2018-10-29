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Кендзёра: График тяжелый, но Динамо необходимо побеждать

28 октября 15:13 49 Читати українською
Кендзёра: График тяжелый, но Динамо необходимо побеждать
Томаш Кендзёра / фото ФК Динамо

Защитник Динамо Томаш Кендзёра поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ с ФК Львов.

"Сейчас нужно сконцентрироваться на восстановлении, чтобы быть полностью готовым к игре со Львовом. На следующей неделе у нас тоже важные матчи – кубковая игра и дерби с Шахтером, дальше еще одна встреча с Ренном. Не спорю, график тяжелый, но нам нужно обязательно выиграть все эти матчи.

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В игре первого круга со Львовом мы создавали много моментов, но что-то не получалось на завершающей стадии. И вратарь у них играл хорошо, поймал кураж.

Думаю, в Киеве нам тоже будет нелегко. Но все просто – чтобы победить нам нужно постараться как можно быстрее забить гол и при этом сыграть надежно в защите", – цитирует Кендзёру пресс-служба Динамо.

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Украина13 тур

Динамо Киев - Львов: Воскресенье 28 октября 2018

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 1
Львов
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