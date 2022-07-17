Защитник "бело-синих" Томаш Кендзёра надеется, что подготовка в его родной Польше поможет киевлянам как можно лучше подготовиться к матчам Лиги чемпионов.

"Счастлив здесь находиться, потому что это моя родная страна. Рад, что мы приняли много украинцев у себя. Знаем о той ситуации, которая сейчас в Украине, и наша страна помогает как может. Я по-настоящему горжусь своим народом и своей страной за то, что они делают.

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Что касается нынешнего нашего места базирования (Лодзь, – прим.), то условия, наверное, даже лучше, чем там, где мы тренировались раньше. В Польше много таких мест, как это, есть все условия для тренировок и восстановления.

Думаю, мы уже приближаемся к пику своей формы. К игре с Фенербахче должны подготовиться на сто процентов и показать это на футбольном поле", – цитирует Кендзёру официальный сайт Динамо.

Напомним, матчи между киевским и турецким клубами состоятся 20 и 27 июля. Перед этим, 18 числа, команды узнают потенциального соперника в третьем раунде квалификации – уже в понедельник состоится жеребьевка.

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