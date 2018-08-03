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Кендзёра: Буду рад минимальной победе над Шахтером

2 августа 22:06 42 Читати українською
Кендзёра: Буду рад минимальной победе над Шахтером
Томаш Кендзёра / фото: Футбол 24

Защитник Динамо Томаш Кендзёра рассказал о подготовке к противостоянию с Шахтером в рамках 3-го тура УПЛ, а также к игре против Славии в квалификации Лиги чемпионов.

"Нужно в пятницу обыграть Шахтер, а уже после этого будем думать о Славии. Все игроки Динамо ждут этого матча, только и говорят о нем.

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Если будет хороший результат с Шахтером, это нас только окрылит. Но в любом случае мы успеем восстановиться до вторника и постараемся привезти из Праги положительный результат.

С Шахтером я буду рад минимальной победе. Моменты мы будем иметь, главное – сыграть надежно у своих ворот", – цитирует Кендзёру Football.ua.

Напомним, матч Динамо – Шахтер состоится 3 августа на НСК Олимпийский. Начало в 19:00. Против Славии киевляне сыграют на выезде 7 августа.

Украина3 тур

Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

Динамо Киев
до матча
18
час
:
20
мин
Шахтер
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