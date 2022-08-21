У защитника "бело-синих" есть большие шансы продолжить карьеру в другом клубе. Все решится в ближайшие дни – после 23 августа.

В сезоне 2022/23 Томаш Кендзёра, скорее всего, не будет играть за Динамо. Поляк планирует воспользоваться разрешением ФИФА и временно приостановить контракт с киевским клубом из-за войны.

На 28-летнего защитника претендует французский Лилль, который возглавляет Паулу Фонсека. В распоряжении экс-наставника Шахтера есть только один правый защитник, поэтому португалец планирует арендовать Кендзёру, возможности которого хорошо знает благодаря работе в Украине.

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Томаш имел вариант с Лиллем еще раньше, но отказывался, потому что хотел помочь Динамо выйти в групповой турнир Лиги чемпионов. У киевлян после поражения от Бенфики (0:2) мало шансов на завоевание путевки в ЛЧ, поэтому после 23 августа Кендзёра, скорее всего, таки покинет киевский клуб. Шансов на то, что поляк останется, почти нет. Об этом сообщает Sportowe Fakty со ссылкой на журналиста Томаша Влодарчика.

Кендзёра выступает за Динамо с 2017 года. Стал чемпионом Украины и дважды выиграл Кубок. Вторую часть сезона 2021/22 на правах аренды отыграл за родной Лех, воспользовавшись разрешением ФИФА. Его контракт с киевским клубом действует еще 2 года. Томаш остался единственным легионером в составе команды Луческу – другие иностранцы уже покинули Динамо.

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