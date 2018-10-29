Кендзёра – о своем шикарном голе Ренну: Хорошо, что так попал, Гармаш отдал суперассист

Защитник Динамо Томаш Кендзёра поделился эмоциями от победы над Ренном, которая стала для киевлян первой в Лиге Европы 2018/19.

Напомним, именно Кендзёра красивым дальним ударом открыл счет в матче. Перед этим Денис Гармаш курьезно не попал по мячу, но получил на свой счет голевую передачу от авторитетного портала WhoScored.

Ренн – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

"Мой гол? Увидел, что есть возможность пробить – и пробил сильно. Хорошо, что так попал, и в итоге мяч залетел в ворота. Суперассист от Гармаша! Очень важно, что мы сумели выиграть, это важная победа для нас, тем больше в меньшинстве.

Получился очень непростой матч. В предыдущих двух поединках нам не удалось выиграть, мы пропускали голы на последних минутах. Но теперь все сложилось для нас хорошо, Буяльский забил прекрасный гол! Впереди у нас два домашних матча, есть хорошие шансы на выход из группы. В родных стенах мы играем лучше, и хотим это снова продемонстрировать в предстоящих поединках в Киеве", – цитирует Кендзеру Dynamo.kiev.ua.

После 3 туров Динамо и Астана набрали по 5 очков и лидируют в группе K.

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