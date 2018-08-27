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Кендзера вызван в сборную Польши

15:54 25 Читати українською
Кендзера вызван в сборную Польши
Томаш Кендзера / фото из соцсетей

Защитник Динамо Томаш Кендзера получил вызов в ряды своей национальной сборной.

Сборная Польши объявила футболистов, которых вызвала на матчи против Италии и Ирландии.

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В список попал защитник киевского Динамо Томаш Кендзера, сообщает Radio ZET в Twitter.

Отметим, также в состав сборной был вызван украинец Тарас Романчук, который получил гражданство Польши.

Напомним, Томаш недавно дебютировал в составе национальной команды.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Польша Польша Томаш Кендзёра Томаш Кендзёра Лига наций
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