Кендзера вызван в сборную Польши – звездный партнер динамовца попрощается с командой

Правый защитник Динамо Томаш Кендзера получил вызов в сборную Польши на матчи отбора Евро-2020.

Латераль киевского клуба оказался в числе вызванных игроков "Кадры", информирует сайт Польского футбольного союза.

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Подопечные Ежи Бженчека проведут два заключительных матча отбора на Евро-2020 – против Израиля (16 ноября) и Словении (19 ноября). Польша уже обеспечила себе выход в основную стадию соревнований, поэтому турнирной мотивации у нее практически нет. Игра против словенцев станет особенной для одного из футболистов "Кадры" – защитник Боруссии Д Лукаш Пищек получил шанс попрощаться с родной командой, хотя он объявил о завершении международной карьеры еще в августе прошлого года.

Напомним, 34-летний защитник "шмелей" провел за сборную Польши 65 матчей и забил три гола, среди которых и забитый мяч Украине в матче отбора ЧМ-2014.

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