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Кендзера выбрал двух лучших игроков Динамо

21 апреля 23:18 29 Читати українською
Кендзера выбрал двух лучших игроков Динамо
Беньямин Вербич и Томаш Кендзера / Фото Динамо

Защитник Динамо Томаш Кендзера не смог выбрать одного сильнейшего футболиста киевского клуба.

Вингеры Динамо Виктор Цыганков и Беньямин Вербич возглавили топ игроков киевского клуба от Томаша Кендзери. Об этом поляк заявил во время трансляции на странице "бело-синих" в Instagram.

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Зато, лучшими игроками за всю историю клуба Томаш считает Блохина, Шевченко, Реброва и Михайличенко.

В нынешнем сезоне УПЛ Кендзера провел 18 матчей, в которых отметился двумя голами.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Томаш Кендзёра Томаш Кендзёра Беньямин Вербич Беньямин Вербич Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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