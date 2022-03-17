После начала войны ФИФА приостановила контракты футболистов с украинскими клубами и разрешила переходить в другие команды. Томаш Кендзера перешел в Лех, воспитанником которого является. Там защитник будет выступать до конца сезона.

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"Мне здесь очень комфортно. Раньше я имел удовольствие играть за Лех, помню, что здесь было раньше. Кто-то так и остался здесь. Возможно, не в самой команде, а в тренерском штабе или в структуре клуба.

Команда изменилась, но качество действительно высокое. Все делается для достижения целей, поставленных перед сезоном. Почти две недели тренируюсь с командой, физически и морально готов играть в субботу", – цитирует Кендзеру официальный сайт Леха.

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